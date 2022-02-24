Хэмилтон о шансах «Мерседеса» на провал в новом сезоне: «Моя команда никогда не совершает ошибок»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что уверен в своей команде и новом болиде на сезон-2022.

«Думаю, нас ждет один из самых интересных сезонов за все время. Очень интересно посмотреть, кто и как начнет, где мы окажемся на стартовой решетке на первом этапе. Это очень волнительное время, никто не знает, кто и где окажется в новой расстановке сил.



Я надеюсь, что новые правила, разработанные под руководством Росса Брауна, улучшат ситуацию с борьбой на трассе. Мог ли «Мерседес» ошибиться при подготовке к новому сезону и есть ли шансы на провал? Моя команда не совершает ошибок. Конечно, всегда есть риск, но мы не делаем ошибок. У нас на заводе работают очень умные люди, я доверяю им на все 100 процентов. Как бы все ни началось, хорошо или плохо, мы со всем справимся», — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта. В данный момент в Барселоне проходят предсезонные тесты.