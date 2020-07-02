Хэмилтон или Ферстаппен. Марко рассказал, кто лучше обгоняет

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что «Формуле-1» следовало опробовать формат квалификационных гонок. Единственной командой, выступившей против, стал «Мерседес».

— Если экспериментировать, то сейча, — цитирует Марко Auto Motor und Sport. — Запутанная ситуация. Макс Ферстаппен обгоняет лучше Льюиса Хэмилтона, именно поэтому мы голосовали за такой формат. Но знаю, что «Мерседес» против. Их стратегия состоит в том, чтобы быть впереди и держать ход гонки под контролем.