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Хэмилтон и Феттель не пришли на акцию против расизма, Квят не преклонил колено

16:09
Акция против расизма перед началом гонки. Фото Reuters
Акция против расизма перед началом гонки. Фото Reuters
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На акции против расизма перед началом гонки на «Гран-при Италии» не появились Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Себастьян Феттель («Феррари»). Хэмилтон был инициатором этой акции перед началом каждой гонки.

Часть пилотов преклонила колено, другие остались стоять. Среди последних — российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который стоял и во время церемоний перед другими гонками. При этом все гонщики вышли в футболках с лозунгом против расизма.

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