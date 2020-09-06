Хэмилтон и Феттель не пришли на акцию против расизма, Квят не преклонил колено

На акции против расизма перед началом гонки на «Гран-при Италии» не появились Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Себастьян Феттель («Феррари»). Хэмилтон был инициатором этой акции перед началом каждой гонки.

Часть пилотов преклонила колено, другие остались стоять. Среди последних — российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который стоял и во время церемоний перед другими гонками. При этом все гонщики вышли в футболках с лозунгом против расизма.