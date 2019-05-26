Хэмилтон и Феттель догнали Хилла и Шумахера по количеству подиумов в Монако. Больше только у Сенны

Пилоты Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и Себастьян Феттель ("Феррари") в седьмой раз поднялись на подиум "Гран-при Монако".

Как информирует Gracenote, по этому показателю они догнали Грэма Хилла и Михаэля Шумахера, больше – 8 – только у легендарного Айртона Сенны.

Сегодня Хэмилтон стал победителем гонки, а Феттель занял второе место. Отметим, что из последних 9 победителей "Гран-при Монако" только один стал чемпионом в том же сезоне – Феттель в 2011-м.

Хэмилтон выиграл "Гран-при Монако", Квят финишировал седьмым