Хэмилтон хочет подписать новый контракт с «Мерседесом» до Рождества

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в ближайшее время рассчитывает подписать новый контракт с «Мерседесом».

— Надеюсь, в течение следующих двух недель мы начнем переговоры, — приводит слова британца сайт «Формулы-1». — Хочется все решить до Рождества. Думаю, вместе с командой нам еще есть, чего добиваться в спорте и за его рамками.

В завершившемся сезоне Хэмилтон завоевал седьмой чемпионский титул в карьере, повторив достижение легендарного пилота Михаэля Шумахера. Также Льюис превзошел рекорд немецкого гонщика по числу побед на этапах «Гран-при».