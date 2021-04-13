Хэмилтон хочет остаться в «Формуле-1» после завершения карьеры

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон хочет остаться в «Больших Призах» и после завершения карьеры.

«Я хотел бы продолжить работу в «Формуле-1» после завершения гоночной карьеры, — цитирует британца Autosport 13 апреля. — Но мне трудно дается размышлять о временах, когда я уже не буду гоняться. Повзрослев, я понял, что менять что-либо изнутри намного проще.

«Формула-1» дала мне платформу для общения с множеством людей. В какой-то момент мне придется закончить выступления, но моя миссия сделать автоспорт более инклюзивным останется — я буду бороться за это всегда. Нескольких лет работы в этом направлении явно недостаточно".

36-летний британец — семикратный чемпион мира.