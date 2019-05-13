Хэмилтон гордится своей командой после победы на "Гран-при Испании"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон - о победе на "Гран-при Испании" в Барселоне.

- Я хочу отдать должное этой потрясающей команде. Мы сотворили историю, завоевав пятый дубль подряд на старте сезона. Я горжусь этим достижением и всей нашей работой, – цитирует Хэмилтона Autosport. – Старт гонки получился интересным. Я видел, что кто-то из гонщиков "Феррари" опередил Валттери (Боттаса - прим. "СЭ"), но не знал, останется ли он впереди или. Но я понимал, что Боттас затормозит как можно позже перед первым поворотом, и учел это. На рестарте у меня были свежие шины, поэтому я просто постарался поддерживать их в рабочем состоянии и проехал в итоге лучший круг. Я целый год не показывал лучшего времени круга в гонке.

Хэмилтон лидирует в зачете пилотов, имея в активе 112 очков.

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