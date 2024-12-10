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Сегодня, 20:30

Хэмилтон эмоционально попрощался с командой «Мерседес» по радиосвязи

Владислав Маслов
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, который со следующего сезона «Формулы-1» будет выступать за «Феррари», попрощался с членами команды и руководством по радио после завершения «Гран-при Абу-Даби».

Гонка в ОАЭ стала заключительным этапом сезона-2024 и последним заездом британца за рулем «Мерседес». Гонщик занял 4-е место по его итогам.

Хэмилтон пообщался с руководителем команды Тото Вольффом и инженером Питером Боннингтоном.

Вольфф: «Льюис, это был чемпионский пилотаж, потрясающе».

Хэмилтон: «Спасибо».

Боннингтон: «Спасибо, Льюис, это было потрясающее путешествие. Я так горжусь тем, что был частью этой главы твоей жизни! Удачи в дальнейшем».

Хэмилтон: «Это было удовольствием и для меня. Да, Боно, мы мечтали по отдельности, но вместе мы верили. И как команда мы достигли таких вещей... Спасибо за всю эту смелость, целеустремленность, страсть, за то, что приняли и поддерживали меня.

То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории. Мы сделали все вместе, и я так благодарен каждому — здесь и на нашей базе. От всего сердца желаю вам всего наилучшего. Люблю вас, ребята».

Вольфф: «Мы тоже тебя любим, и ты всегда будешь частью нашей семьи. И если мы не сможем победить, пусть победишь ты».

39-летний Хэмилтон является 7-кратным чемпионом «Формулы-1». Это лучший результат среди пилотов в истории наравне с Михаэлем Шумахером.

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Источник: Sky Sports
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Тото Вольфф
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