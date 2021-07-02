Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон едва не врезался в Мазепина во время первой практики «Гран-при Австрии»

15:59
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон едва не столкнулся с российским гонщиком «Хаас» Никитой Мазепиным во время первой сессии свободных заездов «Гран-при Австрии».

Во время одного из кругов Хэмилтон не рассчитал расстояние на торможении при входе в поворот, но вовремя свернул на внутреннюю траекторию и избежал аварии. Хэмилтон находился на быстром круге, в то время как Мазепин сбросил скорость, чтобы охладить резину.

По итогам первой практики Хэмилтон показал седьмое время, Мазепин занял последнее, 20-е, место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/4 финала
Источник назвал приоритетную версию причины самоубийства мэра Коломны
Названа возможная причина смертельного конфликта подростков в Братске
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
vs
0
Офсайд