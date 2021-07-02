Хэмилтон едва не врезался в Мазепина во время первой практики «Гран-при Австрии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон едва не столкнулся с российским гонщиком «Хаас» Никитой Мазепиным во время первой сессии свободных заездов «Гран-при Австрии».

Во время одного из кругов Хэмилтон не рассчитал расстояние на торможении при входе в поворот, но вовремя свернул на внутреннюю траекторию и избежал аварии. Хэмилтон находился на быстром круге, в то время как Мазепин сбросил скорость, чтобы охладить резину.

По итогам первой практики Хэмилтон показал седьмое время, Мазепин занял последнее, 20-е, место.