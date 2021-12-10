Хэмилтон доволен результатами свободных практик «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги первого дня «Гран-при Абу-Даби».

«Все прошло нормально, относительно хороший день. Мне нравится трасса и изменения. Она стала более приятной для пилотажа, более плавной. Скорость у нас близкая, однако остаются некоторые неизвестные, если говорить о темпе. Я уверен, что борьба будет очень плотной, как и на предыдущих этапах.

Ощущения не очень плохие. Сначала все было хорошо, затем чуть хуже по ходу первой практики, а затем мы внесли изменения, и во второй тренировке ситуация стала лучше. Теперь нужно изучить данные и понять, где можно прибавить. Задачи все время меняются, но все хорошо», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

В первой тренировке Хэмилтон показал третий результат, а во второй стал лучшим.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 10 по 12 декабря.