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Хэмилтон доволен результатами свободных практик «Гран-при Абу-Даби»

10 декабря, 23:27
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги первого дня «Гран-при Абу-Даби».

«Все прошло нормально, относительно хороший день. Мне нравится трасса и изменения. Она стала более приятной для пилотажа, более плавной. Скорость у нас близкая, однако остаются некоторые неизвестные, если говорить о темпе. Я уверен, что борьба будет очень плотной, как и на предыдущих этапах.

Ощущения не очень плохие. Сначала все было хорошо, затем чуть хуже по ходу первой практики, а затем мы внесли изменения, и во второй тренировке ситуация стала лучше. Теперь нужно изучить данные и понять, где можно прибавить. Задачи все время меняются, но все хорошо», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

В первой тренировке Хэмилтон показал третий результат, а во второй стал лучшим.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 10 по 12 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/73351/hamilton-predicts-super-close-qualifying-showdown-despite-practice-dominance/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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