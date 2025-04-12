Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

12 апреля, 10:42

Хэмилтон доволен прогрессом «Феррари» после обновлений в Бахрейне

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон положительно оценил новые компоненты, которые команда «Феррари» привезла на «Гран-при Бахрейна».

«Обновления определенно работают. Огромное спасибо команде на базе за их титанический труд — создание таких элементов всегда требует колоссальных усилий. Видеть прогресс приятно, и теперь мы сосредоточены на том, чтобы раскрыть еще больше потенциала перед квалификацией», — рассказал Хэмилтон RaceFans.

Пилот подчеркнул, что стабильность машины позволяет ему точечно работать над каждым сектором трассы, но ключевым остается гоночный темп.

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Читайте также
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Цунода: «Попасть в третий сегмент будет трудно»

Стелла: «Разговоры о доминировании «Макларена» преувеличены»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости