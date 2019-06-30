01:59 | Авто-мото — Формула-1

Хэмилтон будет стартовать на "Гран-при Австрии" не пятым, а четвертым

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Действующий чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции в квалификации.

В первом сегменте он блокировал "Альфа Ромео" Кими Райкконена, ехавшего быстрый круг.

Хэмилтон показал второй результат. Ранее сообщалось, что в гонке он будет стартовать пятым. Однако из-за того, что Кевин Магнуссен оштрафован на пять мест за смену коробки передач, британец будет стартовать четвертым. Датчанин же опустился на десятую позицию.

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/autosport/formula1/

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