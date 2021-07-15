Хэмилтон: «Бороться с Ферстаппеном интереснее, чем с партнером по команде»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своей борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в личном зачете «Формулы-1».

«Наша борьба с Ферстаппеном в чем-то похожа на ту, что была у нас с Феттелем, когда он был в «Феррари». Наш спорт отличается от того же футбола, где у всех есть одна цель. Тут же мы ведем борьбу сразу в двух чемпионатах. Команда из-за этого разрывается, потому что нужно, чтобы гонщики набирали очки, но при этом они оба преследуют цель стать чемпионом. Намного интереснее сражаться с кем-то из другой команды. Гонки получаются намного интереснее, это делает чемпионат еще более увлекательным», — приводит Motorsport Week слова Хэмилтона.

После девяти этапов сезона-2021 «Формулы-1» лидером личного зачета пилотов является Макс Ферстаппен, на счету которого 182 очка. Льюис Хэмилтон идет вторым, у него 150 очков.