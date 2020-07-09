Хельмут Марко заявил, что возвращение Феттеля в «Ред Булл» невозможно из-за Албона

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко опроверг информацию о возможном возвращении четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля в австрийскую команду. Немец станет свободным агентом после сезона-2020, когда закончится его контракт с «Феррари».

— У нас нет места для Феттеля, — цитирует Auto Motor und Sport Марко. — Мы связаны контрактом с Александром Албоном и довольны им. К тому же, «Ред Булл» — на 51 процент тайская компания, а Албон — наполовину таец и выступает под флагом Таиланда. На месте Феттеля я бы взял перерыв на год, оценил бы обстановку. Через год может появиться хорошее место в какой-нибудь команде. Хотя, наверное, ему будет комфортнее с семьей и он не захочет возвращаться.