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Сегодня, 11:00

Хельмут Марко: «Удивлен, что у «Феррари» еще проявляется эффект подпрыгивания болида»

Виталий Косик
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об итогах первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«То, что в этом году мы так рано закончили работу над новой машиной и что пока все идет ну очень гладко, почти что пугает. Но пока все и правда работает отлично, все пошло хорошо с самого начала. Пока мы очень довольны. Думаю, что по сравнению со стартом предыдущего сезона сейчас наши позиции заметно прочнее. Я удивлен, что у «Феррари» еще проявляется эффект подпрыгивания болида. Мы этого не ожидали. «Мерседес» же выглядит немного беспокойно. Хотя это в любом случае был лишь первый день тестов», — приводит слова Марко GP Today.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время и проехал 157 кругов за первый день заездов в Бахрейне — больше, чем все остальные команды. Вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»). Карлос Сайнс из «Феррари» занял третью строчку, его напарник Шарль Леклер стал четвертым.

Формула-1
Ред Булл
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
Хельмут Марко
Шарль Леклер
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