Хельмут Марко: «Многие не поддержали замену Квята на Ферстаппена»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко вспомнил неожиданную замену Даниила Квята на Макса Ферстаппена по ходу сезона-2016.

«В 2015 году Ферстаппен делал то, чего мы от него ожидали. Он учился гораздо быстрее, чем мы предполагали, и у Даниила Квята были проблемы — он провел очень хороший первый сезон в «Ред Булл», но на второй год испытывал большие трудности. Тогда мы решили провести замену, которую, опять же, многие не поддержали. Да, Максу повезло победить в первой же гонке в Испании», — приводит слова Марко GrandPrix247.

Россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года. Большую часть карьеры он провел в «Торо Россо». Весь сезон 2015 года и первые четыре гонки сезона-2016 Квят выступал за «Ред Булл». На его счету три подиума.