Хельмут Марко: «В отличие от Квята, который полностью сломался после «Ред Булла», Гасли просто расцвел»

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении Пьера Гасли в прошлом сезоне после возвращения в «Торо Россо».

- Мне кажется, часть вины Пьер должен взять на себя, — цитирует Марко Motorsport — Он пришел в Motrosport и видел перед собой только одну цель — Ферстаппена. Больше никого. Если бы он с самого начала принял, что Макс пока быстрее, если бы постепенно старался к нему приблизиться... Но он пробовал менять стиль, пытался сократить отставание в каких-то определенных областях, что-то менять, пытаться атаковать сильнее — и это привело к полному провалу.

В такие моменты ты понимаешь, насколько важна психология. Если я сказал бы, что ожидал от него такого возвращения, я бы солгал. Но — в отличие от того же Квята, который полностью сломался — Гасли просто расцвел. К счастью для него самого и для нас тоже. Я думаю, он усвоил урок, сделал верные выводы из этих шести месяцев в «Ред Булл». Полагаю, он может очень многого добиться в будущем.

Я бы не стал использовать термин «понижение». Мы говорим о «Формуле-1». Вы знаете, сколько тысяч гонщиков мечтают о том, чтобы добраться до нее, получить здесь место? Мы говорим о том, что пилот, который выступал за топ-команду, переходит в команду из середины пелотона. Он все еще зарабатывает большие деньги, он все еще выступает в лучшем гоночном чемпионате. Я бы сказал, что это шанс, новые возможности, но никак не «понижение».