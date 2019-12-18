Хельмут Марко: «У «Ред Булла» нет оправданий на 2020 год»

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о следующем сезоне.

— У нас нет оправданий на 2020 год, — цитирует Марко Motorsport со ссылкой на Servus TV. — Мы многому научились в завершившемся сезоне, мощность у нашего мотора максимальная, а наш пилот может служить примером. Так что наша задача — сделать хорошее шасси.

В первый раз у нас уже стоит двигатель на тестовой установке. На 14 дней раньше, чем обычно. Мы входим в новый сезон готовые лучше, чем когда-либо, и с отличной концепцией.