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Хельмут Марко: «Сомневаюсь, что Феттель будет побеждать в «Астон Мартин»

10:59
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко выразил сомнения по поводу перехода Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».

— Я советовал Себастьяну взять перерыв на год, чтобы отдохнуть и вернуться в 2022 году с новыми силами, — приводит Sport1 слова Марко. — Тем не менее, он решил остаться. Конечно, в «Астон Мартин» у него будут шансы на подиум, но я сомневаюсь, что он будет побеждать.

Феттель займет место Серхио Переса в «Астон Мартин» с сезона-2021.

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