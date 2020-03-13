Хельмут Марко: «Слышал, что сезон начнется в июне гонкой в Баку»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что сезон-2020 в «Формуле-1» может начаться с «Гран-при Азербайджана», который должен пройти с 5 по 7 июня.

— Слышал, что сезон начнется в Баку, но пока не уверен в этом, — цитирует GpUpdate Марко.

В случае, если гонка в Азербайджане станет первой в сезоне, будут перенесены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.

Ранее руководство «Формулы-1» отменило «Гран-при Австралии» из-за распространения коронавируса. Этап должен был пройти с 13 по 15 марта и открыть сезон-2020. В феврале по той же причине был перенесен «Гран-при Китая».