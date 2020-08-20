Хельмут Марко: «Сейчас Квят выступает не так, как мы от него ожидали»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко оценил выступления пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в сезоне-2020.

— Да, Даниил сейчас выступает не так, как мы от него ожидали, — цитирует SpeedWeek Марко. — Тем не менее, мы еще даже не в середине сезона. В ближайшее время суперлицензию могут получить Цунода из «Формулы-2» и Лоусон из «Формулы-3», но мы не думаем о замене Квята.

В сезоне-2020 Квят дважды финишировал 10-м, дважды становился 12-м и два раза не смог добраться до финиша. На его счету 2 очка.