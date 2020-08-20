Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хельмут Марко: «Сейчас Квят выступает не так, как мы от него ожидали»

14:42
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури"
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури"
Теги:

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко оценил выступления пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в сезоне-2020.

— Да, Даниил сейчас выступает не так, как мы от него ожидали, — цитирует SpeedWeek Марко. — Тем не менее, мы еще даже не в середине сезона. В ближайшее время суперлицензию могут получить Цунода из «Формулы-2» и Лоусон из «Формулы-3», но мы не думаем о замене Квята.

В сезоне-2020 Квят дважды финишировал 10-м, дважды становился 12-м и два раза не смог добраться до финиша. На его счету 2 очка.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир