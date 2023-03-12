Хельмут Марко считает, что в этом году титул для «Мерседеса» недосягаем

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» в этом сезоне не входит в число претендентов на титул.

«В этом году титул для «Мерседеса» недосягаем. У их нынешней концепции болида сразу несколько проблем, и зимой они не смогли найти решения. Невозможно спроектировать и сделать сразу две или три разные машины. И с учетом лимита бюджета сделать совершенно новый болид тоже трудно. И ведь машина не будет конкурентоспособной с самого начала. Но теперь у «Мерседеса» не будет трех дней тестов и опыта работы в гоночных условиях с этой машиной», — приводит слова Марко GPFans.

В первой гонке сезона на «Гран-при Бахрейна» пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на пятом и седьмом местах соответственно.