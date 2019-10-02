Хельмут Марко считает, что Квят проводит хороший сезон, но ему не везет

Гоночный советник «Ред Булл» Хельмут Марко — о выступлении пилота «Торо Россо» Даниил Квята в нынешнем сезоне. Он занял 12-е место на «Гран-при России».

— Квят проводит хороший сезон, он в порядке. К сожалению, ему не везет с технической точки зрения, — цитирует Марко ТАСС. — Но он в этом году показывает то, чего мы от него ждем. Мы знаем, на что он способен. Он стал взрослее, перестал быть слишком эмоциональным. Так что нет никаких сомнений, что он прогрессирует.

Даниил Квят занимает 13-е место в чемпионате, имея в активе 33 очка.