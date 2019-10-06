Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко считает абсурдной идею введения реверсивной стартовой решетки в «Формуле-1». По его словам, эта схема не подходит таким гонкам.

— Эта идея абсурдна, — цитирует F1i Марко. — Если это сделать на таких трассах, как в Монако, Сингапуре и Барселоне, это бессмысленно, потому что обгоны там затруднены и даже невозможны. Это будет неинтересно смотреть, потому что ничего не изменится в любом случае. Наш вид спорта подобен футболу или теннису, где основные правила не менялись десятилетиями. Зрители должны понимать правила проведения «Гран-при». И побеждать должен сильнейший. Не должно быть никаких искусственных вмешательств.