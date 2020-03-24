Хельмут Марко: «Ред Булл потеряет 100 миллионов евро из-за отмены 5 этапов «Формулы-1»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко назвал сумму, которой недосчитается его команда в связи с отменой пяти этапов в сезоне-2020 «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса.

— Все команды лишатся определенной части дохода, — приводит Autosport слова Марко. — Из-за отмены пяти гонок «Ред Булл» потеряет 100 миллионов евро. По крайней мере, финансовый удар по командам отсрочит вступление в силу нового технического регламента. Важно, что регламент останется неизменным в 2021 году, поскольку расходы значительно сократятся и все смогут уложиться в бюджет при подготовке к сезону-2022.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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