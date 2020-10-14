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Хельмут Марко: «Ред Булл» намерен серьезно побороться за чемпионский титул в следующем году"

12:37
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда намерена оказать серьезную конкуренцию «Мерседесу» в сезоне-2021.

— Мы оптимизируем болид и будем атаковать с первой гонки сезона, — приводит Motorsport-Total слова Марко. — Мы намерены по-настоящему побороться за чемпионский титул в следующем году. Обстоятельства будут располагать к этому, как никогда раньше.

«Мерседес» выигрывает Кубок конструкторов ежегодно с 2014 года. С того же года чемпионом «Формулы-1» неизменно становится пилот «серебряных стрел».

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