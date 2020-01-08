Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что продление контракта с Максом Ферстаппеном повысит стабильность и уверенность команды в будущем. По его словам, это поможет продлить соглашение с поставщиком двигателей «Хондой».

— Для «Хонды» это позитивный сигнал, — цитирует Auto Motor und Sport Марко. — Макс очень важен для наших японских партнеров. Им нравится его агрессивный стиль, его открытость. Скоро нам предстоят новые переговоры с «Хондой». Жду, когда отправлюсь в Японию. Всем нам нужно прогрессировать. Макс прекрасно осведомлен о том, как работает «Хонда». Он уже видел новую машину и ценит то, что сделано. Это было общее желание: продолжать сотрудничество.