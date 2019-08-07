Хельмут Марко: "Приятно, что неопределенность с будущим Ферстаппена осталась позади"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко выразил радость по поводу того, что Макс Ферстаппен останется в команде на следующий год. В контракте голландца содержался пункт об эффективности, который позволял ему покинуть "Ред Булл" по окончании нынешнего сезона, несмотря на то, что договор рассчитан до конца 2020 года. Однако действие этого пункта истекло после окончания "Гран-при Венгрии".

– Это нормальное положение дел, поскольку у нас был в этом году новый поставщик двигателей, – цитирует F1i Марко. – Конечно, важно было оценить производительность. Приятно, что неопределенность осталась позади. Мы уже все обсудили в команде.