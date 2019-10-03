Хельмут Марко: «Пока Албон все гонки провел очень хорошо»

Гоночный советник «Ред Булл» Хельмут Марко — о выступлении пилота Александра Албона после перехода из «Торо Россо».

- Пока он все гонки провел очень хорошо, — цитирует Motorsport Марко. — Тренировки в Сочи были не слишком успешными, а в квалификации он разбил машину. Возможно, прошлогодняя победа на этой трассе в Формуле-2 сделал его чересчур уверенным. В гонке Алексу пришлось догонять, но он прекрасно решил эту проблему.

Единственное решение для нас — взять двух сильных пилотов, чтобы побороться в Кубке конструкторов.