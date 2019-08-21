Хельмут Марко похвалил Ферстаппена за психологическую стойкость

Консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о необходимых качествах для гонщика. Он привел в пример Макса Ферстаппена.

— Я не собираюсь раскрывать никаких коммерческих тайн, — цитирует Марко Motorsport.com. — Так что скажу просто — это скорость. Помню, когда-то я был заинтересован в одном пилоте. Я думал, что это очень хороший гонщик. Но ему не хватало скорости на одном круге. Поэтому я решил его не нанимать, и мое мнение оказалось верным. Он по-прежнему хорошо выступает в гонках, но уступает своим товарищам по команде в квалификации. Другие качества? Это психологическая стойкость. Существуют различные тесты, по которым после нескольких лет можно делать выводы. Тем не менее, я принимаю решение, общаясь непосредственно с гонщиком. Типичный и экстремальный пример — Макс Ферстаппен. Общаясь с ним впервые, я сразу оценил его психологическую стойкость. Ему тогда было 15 лет.

21-летний Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл» в «Формуле-1» с 2016 года.