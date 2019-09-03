Хельмут Марко похвалил Албона за обгоны на «Гран-при Бельгии»
09:25
Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко — о выступлении новичка команды Александра Албона. Он занял пятое место
— Алексу не хватало скорости на втором секторе. Он пытался объяснить проблему, но мы не поняли, поэтому не смогли внести необходимые изменения, — цитирует Марко Autosport. — После смены шин дела пошли на лад. Он очень хорошо обгонял, особенно в конце гонки.
Из-за штрафа за смену мотора Албон стартовал в гонке 17-м.
Все о «Формуле-1» — здесь.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/58468-helmut-marko-albon-ochen-horosho-obgonyal-v-spa