Хельмут Марко похвалил Албона за обгоны на «Гран-при Бельгии»

Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко — о выступлении новичка команды Александра Албона. Он занял пятое место

— Алексу не хватало скорости на втором секторе. Он пытался объяснить проблему, но мы не поняли, поэтому не смогли внести необходимые изменения, — цитирует Марко Autosport. — После смены шин дела пошли на лад. Он очень хорошо обгонял, особенно в конце гонки.

Из-за штрафа за смену мотора Албон стартовал в гонке 17-м.

Все о «Формуле-1» — здесь.