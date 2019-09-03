Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хельмут Марко похвалил Албона за обгоны на «Гран-при Бельгии»

09:25
Теги:

Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко — о выступлении новичка команды Александра Албона. Он занял пятое место

— Алексу не хватало скорости на втором секторе. Он пытался объяснить проблему, но мы не поняли, поэтому не смогли внести необходимые изменения, — цитирует Марко Autosport. — После смены шин дела пошли на лад. Он очень хорошо обгонял, особенно в конце гонки.

Из-за штрафа за смену мотора Албон стартовал в гонке 17-м.

Все о «Формуле-1» — здесь.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58468-helmut-marko-albon-ochen-horosho-obgonyal-v-spa

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир