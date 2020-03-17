Советник «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал расставание пилота «АльфаТаури» Даниила Квята и Келли Пике.

— Это не очень хорошо, но Даниил, кажется, в порядке, — приводит GrandPX слова Марко. — Мы не хотим вмешиваться в его семейные дела — личная жизнь есть личная жизнь.

В июле 2019 года у Квята и Пике родилась дочь Пенелопа. В конце 2019 года появлялась информация о том, что пара рассталась, но никто из них не комментировал ситуацию.