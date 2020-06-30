Хельмут Марко не исключил возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может вернуться в австрийскую команду.

— Я не удивлен уходу Феттеля из «Феррари», кажется, он перестал верить в перспективы совместной работы с итальянской командой, — цитирует Bild Марко. — Конечно, дело и в Шарле Леклере, и это не только потому, что он талантливый пилот. С приходом Шарля в команде стало много политики, а Себастьяну это не нравится. Он предпочитает концентрироваться на гонках.

Возвращение Феттеля в «Ред Булл»? Сейчас у нас есть контракты с Максом Ферстаппеном и Алексом Албоном, в данный момент ситуация такова, однако в «Формуле-1» постоянно что-то меняется. Посмотрим, что произойдет в конце года.