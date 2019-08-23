Хельмут Марко: «Мы уже знаем скорость Квята»

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко в очередной раз подчеркнул, что в команде не знают, кто будет напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне. Первые 12 гонок в этом качестве провел Пьер Гасли, но из-за неудач его отправили в «Торо Россо» к Даниилу Квяту, а напарника россиянина Александра Албона перевели в «Ред Булл».

— Никто не знает, кто будет напарником Ферстаппена в следующем году, — цитирует GPToday Марко. — Поэтому у Албона есть возможность выступать и расти без какого-либо давления в оставшихся девяти гонках. Думаю, что Албон был лучшим вариантом на остаток 2019 года. Мы уже знаем скорость Квята. Он сейчас очень зрелый гонщик. Но после анализа всех факторов, мы выбрали Албона. Я не думаю, что он будет вторым Гасли. Мы не ожидали от Албона таких результатов в первый сезон.