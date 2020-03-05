Хельмут Марко: «Может, «Ред Буллу» стоит подать иск. Тогда «Феррари» дисквалифицируют, а мы получим призовые»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал скандал с участием «Феррари» и Международной автомобильной федерацией (FIA). «Феррари» подозревают в использовании нелегальной силовой установки в сезоне-2019.

— В этот раз мы решили поддержать инициативу «Мерседеса», — цитирует Autosport.com Марко. — В будущем мы подумаем над тем, чтобы бороться за свои права самостоятельно. Может, Кристиану Хорнеру (руководитель «Ред Булла» — прим. «СЭ») стоит подать иск. Тогда «Феррари» бы дисквалифицировали, а наша команда получила бы 24 миллиона призовых, которые ей не достались из-за участия «Феррари». Не могу поверить, что FIA и «Феррари» выступили с подобным заявлением.

Ранее FIA провела расследование в отношении «Феррари», но не обнародовала результаты проверки. После этого 7 команд «Формулы-1», не использующих двигатели «Феррари», написали открытое письмо к FIA с требованием обнародовать итоги расследования в отношении итальянской команды.