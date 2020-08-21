Хельмут Марко: «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» совершили преступление!"

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» нарушили регламент «Формулы-1».

— Мы ждем, чтобы в ФИА прояснили ситуацию, объяснили, что можно делать, а что нельзя, — цитирует SpeedWeek Марко. — Нужно, чтобы в регламенте не было так много «серых зон». То, что сделали в «Мерседесе» и «Рейсинг Пойнт» — два преступления. Ожидаю от ФИА прояснения ситуации к следующей гонке. Мне не очень ясно следующее: команду наказали, но при этом она продолжает пользоваться нелегальным болидом и просто получает за это предупреждение после каждой гонки.

Для нас очевидно: копирование в том виде, в котором это сделали в «Рейсинг Пойнт», запрещено регламентом, как и передача данных соперникам, что, очевидно, сделали в «Мерседесе», и тому есть доказательства. Исход дела важен в том числе для «Ред Булла» и «Альфа Таури».Официально мы еще не присоединились к процессу, но только потому, что «Феррари» и «Рено» уже это сделали.