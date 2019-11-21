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Хельмут Марко: «Гасли в «Ред Булле» никогда бы до конца не обрел себя»

21 ноября 2019, 23:18
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Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте «Торо Россо» Пьере Гасли. На «Гран-при Бразилии» он поднялся на первый подиум в карьере.

- Он восстановился, теперь мы видим настоящего Пьера, — цитирует Марко Motorsport. - Мы всегда верили в него. Это позитивные новости, поскольку в «Ред Булле» он никогда бы до конца не обрел себя.

Макс был совершенен, его обгоны — невероятны. Албон тоже здорово справлялся, прежде чем его выбили. Все это показывает, что наша программа работает. Мы с нетерпением ждем следующего сезона.

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