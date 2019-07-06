Хельмут Марко: "Гасли постоянно ищет какие-то проблемы в машине. Мы все перепроверили – никаких проблем нет"

Спортивный консультант "Ред Булла" Хельмут Марко поделился мнением о выступлении Пьера Гасли. С 43 очками он занимает шестое место в личном зачете.

– Мы пытаемся помочь Гасли найти скорость, – цитирует Motorsport Марко. – Это наша первоочередная задача. Определенно, Гасли выступает не на том уровне, на котором мог бы. В Австрии у него было небольшое оправдание. Мы повредили все передние крылья в тренировках, и у него не было той же детали, что и у Макса. Но, конечно, это не объясняет отставания. Если бы он был на трассе один, то отстал бы, наверное, на полкруга. Но есть проблема с обгонами. Он надолго застрял за Райкконеном, а затем за Норрисом.

Гасли пока не оправдывает ожиданий. Мы пытаемся ему помочь. Есть много факторов: у него новый гоночный инженер, который пока не работал на этой должности в Формуле-1. Мы сейчас пытаемся поменять несколько вещей, чтобы он легче адаптировался, помогаем ему. Но ему надо начать показывать скорость.

Он постоянно ищет какие-то проблемы в машине, в шасси. Мы всё перепроверили – никаких проблем нет. Сейчас наша позиция состоит в том, чтобы поддерживать его как можно дольше.