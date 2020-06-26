Хельмут Марко: «Формула-1? проведет «Гран-при Китая» в 2020 году»
13:16
Советник «Ред Булла» Хельмут Марко сообщил, что «Формула-1» проведет «Гран-при Китая» в 2020 году.
Гонка в Шанхае стала первой перенесенной из-за пандемии коронавируса гонкой в этом году.
— Думаю, все подтвержденные европейские этапы состоятся, — цитирует GPBlog Марко. — Тем не менее, не исключаю изменений в графике насчет других стран. Единственная подтвержденная гонка за пределами Европы — «Гран-при Китая».
Сообщается, что этап в Китае состоится осенью.
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