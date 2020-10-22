Хельмут Марко: «Феттель допускает ошибки, характерные для новичков. Дело точно в психологии»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлениях пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в сезоне-2020.

— Карьера Себастьяна движется по спирали, сейчас эта спираль направлена вниз, — приводит Motorsport-Total слова Марко. — Он допускает слишком много ошибок, даже таких, которые характерны для новичков. Здесь точно дело в психологии. Феттель делает неестественно большое количество ошибок, снова и снова. Нельзя отрицать, что он в среднем медленнее Леклера на 0,3 секунды за круг. Думаю, на Себастьяна повлияла ситуация с уходом из «Феррари». Это не тот Феттель, которого мы знаем. Это еще раз показывает нам, как важно, чтобы в гонках голова не была забита лишними мыслями.

Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020. С 2021 года немец будет выступать за «Астон Мартин».