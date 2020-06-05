Хельмут Марко: «Ферстаппен боится коронавируса»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал, что пилот команды, Макс Ферстаппен, опасается коронавируса и старается как можно меньше покидать дом.

— Макс боится коронавируса, — приводит Motorsport-Total слова Марко. — У нас было запланировано несколько мероприятий, но, поскольку условия безопасности там не были оптимальными, Ферстаппен отменил участие там. Я понимаю его опасения, ведь он хочет стать самым молодым чемпионом «Формулы-1» и хочет избежать риска. В Монако, где он живет, приняты строжайшие меры безопасности. Уверен, что Макс приедет на первый этап сезона в Австрию в хорошей форме.

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует 5 июля гонкой в Австрии.