Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хельмут Марко: «Если «Ред Булл» хочет бороться за титул в этом году, то победа в Венгрии пришлась бы кстати»

17 июля 2020, 16:58

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко оценил шансы австрийской команды в борьбе за титул в сезоне-2020 «Формулы-1».

— В Шпильберге мы не смогли воспользоваться проблемами «Мерседеса» с надежностью, потому что сами столкнулись с проблемами, — приводит GPFans слова Марко. — Если мы хотим бороться за титул в этом году, то надо финишировать наверху в Венгрии. Победа пришлась бы как нельзя кстати.

«Гран-при Венгрии» проходит с 17 по 19 июля.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир