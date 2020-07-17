Хельмут Марко: «Если «Ред Булл» хочет бороться за титул в этом году, то победа в Венгрии пришлась бы кстати»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко оценил шансы австрийской команды в борьбе за титул в сезоне-2020 «Формулы-1».

— В Шпильберге мы не смогли воспользоваться проблемами «Мерседеса» с надежностью, потому что сами столкнулись с проблемами, — приводит GPFans слова Марко. — Если мы хотим бороться за титул в этом году, то надо финишировать наверху в Венгрии. Победа пришлась бы как нельзя кстати.

«Гран-при Венгрии» проходит с 17 по 19 июля.