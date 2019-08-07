Хельмут Марко: "Будущее Гасли? Сейчас летние каникулы. А потом посмотрим"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко подтвердил, что в команде пока не определились с будущим Пьера Гасли. Его результаты в первой части сезона разочаровали "Ред Булл", однако Марко считает, что некоторые гонки не показательны.

– В Венгрии обгонять невероятно сложно, – цитирует F1i Марко. – С самого начала он потерял ряд позиций, а потом ему ничего не оставалось. К тому же он не лучший из тех, кто может обгонять. Всем было тяжело. Ключевые потери случились на старте. Будущее Гасли? Пойдем сейчас на летние каникулы. А потом посмотрим.