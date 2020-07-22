Хельмут Марко: «Благодаря системе DAS легче прогревать покрышки, поэтому у «Мерседеса» такое преимущество»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда хочет создать собственную версии системы рулевого управления DAS, которую разработал «Мерседес».

— Наибольшее преимущество DAS заключается в том, что эта система позволяет гораздо проще прогревать покрышки, — цитирует GPBlog Марко. — Это причина, по которой преимущество «Мерседеса» оказалось настолько существенным. В связи с тем, что большинство гонок пройдет в Европе, где в момент этапов будет уже осенняя погода, преимущество будет только увеличиваться. Мы раздумываем над тем, чтобы разработать свою систему DAS, но на это в любом случае уйдет какое-то время, потому что мы хотим не просто воссоздать ее, а улучшить.

В следующем году система DAS уже будет запрещена, что кажется странным, ведь изначально FIA дала добро на разработку системы. Может, нам нужно сформировать какой-то комитет, чтобы в будущем решения принимались в общих интересах.