Хельмут Марко: «Алонсо в «Ред Булле?» Он будет самым старым в чемпионате, это невозможно»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что не видит 2-кратного чемпиона «Формулы-1», 38-летнего Фернандо Алонсо, в составе своей команды в 2021 году.

— По состоянию на нынешний момент, Алонсо в «Ред Булле» совершенно невозможно представить, — цитирует Motorsport.com Марко. — На это есть две причины. Во-первых, его отношения с Honda, которые сильно испорчены. А во-вторых, вся наша работа в Ф1 построена на юниорской программе, то есть повышении молодых талантов. А если мы подпишем Алонсо, он будет самым старым во всем чемпионате. Это противоречит всей нашей философии.

Ранее Алонсо заявил, что собирается вернуться в «Формулу-1» в сезоне-2021. Испанец покинул гоночную серию после сезона-2018.