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Хайдфельд предложил Феттелю перейти в «Рейсинг Пойнт»

18:12
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Бывший пилот «Формулы-1» Ник Хайдфельд поделился мнением о ситуации немца Себастьяна Феттеля. Ранее стало известно, что для него текущий сезон будет последним в составе «Феррари».

— «Рейсинг Пойнт» — интересный вариант, — цитирует Хайдфельда Motorsport-Total. — Конечно, на данный момент это не топ-команда, но с приходом «Астон Мартин» они станут заводским коллективом. Также у них по-прежнему будет техническая поддержка «Мерседеса».

Не исключено, что через один-два года заводская команда «Мерседеса» закроется. Регламент к тому времени изменится, и, возможно, «Рейсинг Пойнт» окажется в лидерах. Не знаю, достаточно ли Феттелю такой перспективы.

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