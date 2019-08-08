Хартли будет выступать в "Формуле-Е"

Бывший гонщик "Торо Россо" Брендон Хартли продолжит карьеру в "Формуле-Е". Сам 29-летний новозеландец рассказал, что будет выступать в сезоне-2019/20 в составе команды Dragon Racing.

Сейчас Хартли работает с "Феррари" на симуляторе, а также выступает в гонках на выносливость за Toyota Gazoo Racing.

– Счастлив принять новый вызов в "Формуле-Е", – цитирует F1i Хартли. – Эта серия отличается от любой другой. Надеюсь, мой богатый опыт принесет дивиденды и даст мне преимущество. Я всегда был поклонником уличных трасс. А в "Формуле-Е" их много.