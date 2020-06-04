Хаккинен верит, что Боттас станет чемпионом

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Мика Хаккинен считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не станет чемпионом в текущем сезоне. Он сделал выбор в пользу своего соотечественника и партнера британца Валттери Боттаса.

— У Валттери отличная команда, он прекрасный пилот, и я уверен, что сейчас он сильнее, чем когда-либо, — приводит слова Хаккинена Motorsport со ссылкой на подкаст F1 Nation. — Я очень сильно верю, что в этом году он станет чемпионом. Мы много лет работаем над этим, предоставляя ему все инструменты для достижения цели. И сам он тоже много работает.

Сейчас трудное время для поиска команды, если ты хочешь побеждать. Хорошо, что Себастьян еще не стар, возраст для него не проблема. Он пережил сильное разочарование в «Феррари», перестал получить удовольствие от командной работы. Его все время сильно критиковали, и некоторые в команде разделяли эти взгляды.