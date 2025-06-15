Хаджара получил штраф в три позиции за блокировку Сайнса

Пилот команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар потеряет три позиции на стартовой решетке «Гран-при Канады» из-за нарушения в первом сегменте квалификации.

Стюарды вынесли решение по эпизоду, когда французский гонщик заблокировал пилота «Уильямс» Карлоса Сайнса, из-за чего испанец потерял время и не сумел пройти во второй сегмент квалификации.

«Хаджар объяснил, что его команда сообщила ему, что автомобиль Сайнса заходит на круг, но затем команда сказала, что болид прекратил круг. Он сказал, что, хотя он видел машину 55 в своих зеркалах, он полагался на то, что ему сказала команда, и когда он понял, что информация была неверной, он сделал все возможное, чтобы уйти с трассы», — говорится в заяалении.

Теперь Хаджар будет стартовать в Монреале не с 9-го места, а с 12-го.