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Сегодня, 12:01

Хаджар: «Я — первый араб в «Ф-1», и это исторический момент»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар, дебютирующий в этом сезоне, заявил о своей двойной культурной принадлежности и важности своего статуса как первого арабского гонщика в истории «Формулы-1».

«Я чувствую связь и с Францией, где вырос, и с Алжиром, откуда родом мои родители. В моей комнате висят оба флага — это часть моей идентичности. Я — первый арабский пилот, пробившийся в «Формулу-1». Это огромное событие, хотя, кажется, оно прошло незамеченным для многих. Но для меня и для тысяч фанатов в арабском мире это настоящий прорыв», — рассказал Хаджар Reuters.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Источник: reuters
Формула-1
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